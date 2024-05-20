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09:50, 20 мая 2024Бывший СССР

В СВР сообщили о чистках на Украине перед истечением полномочий Зеленского

СВР России: на Украине идут чистки в преддверии истечения полномочий Зеленского

Фото: Thomas Peter / Reuters

Владимир Зеленский чувствует уязвимость своих позиций и пытается избавиться от неблагонадежных лиц. Об этом сообщило Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Украинский президент чувствует уязвимость своих пози­ций. В преддверии истечения срока полномочий 20 мая он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных". Проводят­ся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в прави­тельстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны», — говорится в заявлении СВР.

В понедельник, 20 мая, истекли президентские полномочия Владимира Зеленского. В этот день на Украине должны были привести к присяге нового украинского лидера, однако президентские выборы в стране объявлены не были.

В ноябре 2023 года депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Уточнялось, что документ был принят для того, «чтобы не раскалывать страну и нацию». Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени».

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      Александр Курбатов
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