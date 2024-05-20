Медведев назвал Зеленского правомерной военной целью для российских сил

Президент Украины Владимир Зеленский является правомерной военной целью для России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишетТАСС.

По его словам, окончательная утрата легитимности Зеленским ничего не изменит для России. Медведев также назвал украинского лидера военным преступником.

«Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведет с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель», — объяснил зампред Совета безопасности России.

Ранее Медведев заявлял, что Зеленский узурпировал власть на Украине после отмены выборов. По его словам, президент республики «плюнул на конституцию» страны.

Зампред Совета безопасности России также уличил Зеленского в страхе перед конкуренцией на выборах. Он испугался «козырей» у бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и бывшего президента республики Петра Порошенко, добавил Медведев.