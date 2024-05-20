Медведев заявил об узурпации власти на Украине Зеленским

Медведев: Зеленский узурпировал власть на Украине после отмены выборов

Президент Украины Владимир Зеленский фактически узурпировал власть на Украине после отмены выборов главы государства. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Он плюнул на конституцию своей "страны", проигнорировал Конституционный суд и пошел даже не на пролонгацию, а на узурпацию верховной власти. Прикрылся фиговым листком невнятной декларации Верховной Рады об отмене выборов президента в военное время», — сказал он.

Ранее в Службе внешней Разведки России сообщили, что Владимир Зеленский, чувствуя уязвимость своих позиций, пытается избавиться от неблагонадежных лиц. По данным ведомства, руководством Украины проводят­ся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в прави­тельстве, руководстве Службы безопасности Украины и Совете национальной безопасности и обороны

В понедельник, 20 мая, истекли президентские полномочия Владимира Зеленского. В этот день на Украине должны были привести к присяге нового украинского лидера, однако президентские выборы в стране объявлены не были.