Медведев заявил о страхе Зеленского перед конкуренцией на выборах

Медведев: Зеленский испугался конкуренции с Порошенко или Залужным на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский испугался конкуренции на выборах с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным или бывшим президентом республики Петром Порошенко, так как у них оказалось бы «слишком много козырей». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, отмена украинским правительством президентских выборов через манипуляции с законами означает «гибель несостоявшегося государства Украина».

Медведев также заявил, что Зеленский плюнул на конституцию своей страны и узурпировал верховную власть. Сделал он это с помощью декларации Верховной Рады об отмене выборов президента в военной время

20 мая истекли президентские полномочия Зеленского, но выборов главы правительства в этом году не состоялось.