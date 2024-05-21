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02:52, 21 мая 2024Мир

В ООН продолжат считать Зеленского главой Украины

В ООН сообщили, что продолжат считать Зеленского легитимным президентом Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Организация объединенных наций (ООН) продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий на посту главы государства истек 20 мая. Об этом заявил журналистам представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Зеленского избрали президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность.

Ранее стало известно, что на официальном сайте главы Украины разметили петицию, в которой потребовали отправить Зеленского на фронт после истечения его президентского срока.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинский глава является правомерной военной целью для России.

20 мая в СВР заявили, что Владимир Зеленский чувствует уязвимость своих позиций и пытается избавиться от неблагонадежных лиц.

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      Юлия Мискевич
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