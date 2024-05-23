«Отложено на "потом"». Зеленский урезал свою «формулу мира» с десяти до трех пунктов. Что заставило его пойти на это?

«Деловая столица»: Зеленский сократил «формулу мира» с десяти до трех пунктов

Украинский президент Владимир Зеленский сократил свою «формулу мира» с десяти до трех пунктов. Так, политик оставил требование радиационной и ядерной безопасности Украины, продовольственной безопасности, а также освобождения пленных и депортированных лиц.

Остальные семь пунктов, включая пункт о выводе российских войск с территории Украины, отложены на «потом». Причем на далекое «потом» газета «Деловая столица»

Возможной причиной сокращения «формулы мира» украинского президента считают позицию государств Глобального юга, которые могут отказаться от посещения саммита в Швейцарии, если от них потребуют два дня обсуждать одни идеи Зеленского. Кроме того, допускается, что итоговый документ может получиться не таким, каким его рассчитывает увидеть Киев, и к Украине также могут предъявить требования.

Зеленский не захотел приглашать Россию на саммит в Швейцарии

Владимир Зеленский заявил о наличии причин не приглашать Россию в Бюргеншток. По его словам, повестка дня не может быть российской. «Они (российская сторона — прим. «Ленты.ру») все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом — как мы это много раз видели», — объяснил он.

При этом президент Украины выразил желание увидеть на встрече председателя КНР Си Цзиньпина. Он утверждает, что после конференции «станет ясно, кто хочет положить конец войне, а кто хочет сохранить прочные отношения с Российской Федерацией».

МИД России заявил, что организаторы мирного саммита занимаются чепухой

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прокомментировал предстоящую конференцию по Украине. По его словам, организаторы встречи занимаются «откровенной чепухой».

Мы просто с удивлением наблюдаем за этими усилиями, за тем, как в общем-то взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Глава российского МИД сделал вывод, что целью саммита является не достижение мира, а попытка настроить против Москвы как можно больше государств, чтобы впоследствии приступить к более враждебным действиям. Он добавил, что наращивание поставок оружия на Украину означает для РФ сигнал «к выяснению отношений на поле боя», а не дипломатическими методами.