Зеленского уличили в урезании своей «формулы мира»

«Деловая столица»: Зеленский урезал свою «формулу мира» до трех пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ перед саммитом в Швейцарии урезал свою «формулу мира» с десяти до трех пунктов. Об этом сообщило украинское издание «Деловая столица».

Как отмечает издание, Зеленский оставил требование радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, а также освобождения пленных и депортированных лиц. «Остальные семь пунктов, включая пункт о выводе российских войск с территории Украины, отложены на "потом". Причем на далекое "потом"», — говорится в публикации.

Причиной такого поведения Зеленского в издании считают позицию стран Глобального юга, которые могут не приехать на саммит в Швейцарии, если от них потребуют два дня обсуждать только идеи украинского президента.

При этом допускается, что итоги саммита, который запланирован на 15-16 июня, могут оказаться не теми, на которые рассчитывает Киев. Согласно прогнозу издания, в итоговый документ могут войти и требования к самой Украине.

Ранее Зеленский в интервью The New York Times заявил, что Украина ищет варианты дипломатического разрешения конфликта с Россией. Он призвал к дипломатии, которая избегает контактов с Россией, но «сплачивает страны вокруг позиции Украины».