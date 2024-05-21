Зеленский призвал к дипломатии без переговоров с Россией

Зеленский: Украина ищет варианты урегулирования без прямого диалога с Россией

Украина ищет варианты дипломатического урегулирования без прямого диалога с Россией. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью The New York Times (NYT).

Зеленский прокомментировал предстоящий саммит по «формуле мира» в Швейцарии. Политик понадеялся, что по итогам мероприятия десятки государств поддержат его инициативу.

«Он [Зеленский] призвал к дипломатии, которая избегает прямых переговоров с Россией, но сплачивает страны вокруг позиции Украины», — подчеркнули репортеры NYT. По мнению украинского президента, урегулирование должно начаться с обеспечения экспорта украинских продуктов питания в развивающиеся страны и обмена пленными.

Ранее Зеленский рассказал о стремлении Запада сохранить связи с Россией. По его словам, основной причиной колебаний стран Запада в вопросах помощи Украине стала боязнь ядерной эскалации.