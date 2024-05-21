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18:39, 21 мая 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о стремлении Запада сохранить связи с Россией

Зеленский: страны Запада стремятся сохранить связи с Россией

Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью газете The New York Times о стремлении Запада сохранить связи с Россией.

По его словам, основной причиной колебаний стран Запада в вопросах помощи Украине стала боязнь ядерной эскалации, которая, как он считает, преувеличена.

Другая же причина, как заявил Зеленский, кроется в том, что многие страны стремятся сохранить экономические и дипломатические связи с Россией. «Все держат дверь слегка приоткрытой», — пояснил он.

Ранее Зеленский заявил о продолжении своего срока на посту, добавив, что его пять лет еще не закончились из-за военного положения. По его словам, он не смог бы оценить качество своей деятельности из-за вопросов этики.

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      Валентин Карант
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