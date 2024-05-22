Симоньян заявила о сотнях украинских пленных, которых Киев отказывается менять. Она обещала опубликовать их список

Глава RT Симоньян рассказала об украинских пленных, которых не хочет менять Киев

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о наличии полных списков украинских пленных, которых Киев отказывается обменивать уже четыре месяца.

По ее словам, президент страны Владимир Зеленский отобрал из этих списков только 38 человек — в том числе представителей бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России), которых Украина готова забрать.

В списках — ФИО и даты рождения. Полностью опубликую вечером. Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться Маргарита Симоньян главред RT

Последний обмен пленными между Россией и Украиной произошел в феврале

8 февраля Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле 100 на 100. Российские военные вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса. Освобожденных бойцов доставили в Москву для лечения и реабилитации.

Фото: Thomas Peter / Reuters

До этого обмен военнопленными между Москвой и Киевом состоялся 31 января. Тогда в Россию вернулись 195 человек. Столько же пленных передали Украине.

Возможность обмена пленными в формате «всех на всех» оценили

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев ранее оценил возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех». По его словам, такой обмен не был бы равноценным, так как в российском плену находится больше украинских военных, чем российских — на Украине.

При этом он отметил, что самой оптимальной и гуманной будет другая схема обмена — всех российских пленных на такое же число украинских.

Россия заберет из украинского плена всех наших бойцов, в обмен отдадим ровно столько же украинских военнопленных Шамсаил Саралиев депутат Госдумы

С инициативой обменять пленных в формате «всех на всех» выступал Папа Римский Франциск. Такое предложение он высказал по случаю Пасхи.