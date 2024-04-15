Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 15 апреля 2024Россия

В России оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»

Депутат Саралиев: обмен всех российских на всех украинских пленных неравноценен

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Предложенный Украиной обмен пленными военнослужащими в формате «всех на всех» не является равноценным, так как в российском плену находится больше украинских военных, чем российских — на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

При этом депутат в целом позитивно оценил желание украинской стороны провести обмен и в свою очередь предложил другую схему обмена — всех российских пленных на такое же число украинских.

«Пока продолжаются боевые действия, именно такой вариант обмена будет самым оптимальным и гуманным для обеих сторон. Россия заберет из украинского плена всех наших бойцов, в обмен отдадим ровно столько же украинских военнопленных», — заявил Саралиев.

Он добавил, что уже сегодня, 15 апреля, Россия готова передать Киеву 500 пленных.

Ранее с предложением обменять пленных в формате «всех на всех» по случаю Пасхи выступил и Папа Римский Франциск. «Пусть воскресший Христос даст надежду людям, которые в разных частях мира страдают от насилия, конфликтов», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      Поджигатель администрации российского региона захотел покончить с собой

      В МИД России предупредили о росте амбиций НАТО в новом регионе

      С компании популярного российского блогера потребовали миллион рублей

      Макрон призвал усилить давление на Тегеран из-за ракетной атаки на Израиль

      В России оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»

      Жена Дмитрия Тарасова раскрыла параметры фигуры после четвертых родов

      Главком ВСУ сделал предположение о сроках взятия Россией Часова Яра

      В Москве откроют запись детей в кружки через электронный дневник «МЭШ»

      Леонардо Ди Каприо призвал признать Шотландию лидером по восстановлению природы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше