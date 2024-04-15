В России оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»

Депутат Саралиев: обмен всех российских на всех украинских пленных неравноценен

Предложенный Украиной обмен пленными военнослужащими в формате «всех на всех» не является равноценным, так как в российском плену находится больше украинских военных, чем российских — на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

При этом депутат в целом позитивно оценил желание украинской стороны провести обмен и в свою очередь предложил другую схему обмена — всех российских пленных на такое же число украинских.

«Пока продолжаются боевые действия, именно такой вариант обмена будет самым оптимальным и гуманным для обеих сторон. Россия заберет из украинского плена всех наших бойцов, в обмен отдадим ровно столько же украинских военнопленных», — заявил Саралиев.

Он добавил, что уже сегодня, 15 апреля, Россия готова передать Киеву 500 пленных.

Ранее с предложением обменять пленных в формате «всех на всех» по случаю Пасхи выступил и Папа Римский Франциск. «Пусть воскресший Христос даст надежду людям, которые в разных частях мира страдают от насилия, конфликтов», — заявил он.