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14:00, 31 марта 2024Мир

Папа Римский призвал Россию и Украину к обмену пленными по формуле «все на всех»

Папа Римский Франциск в честь Пасхи призвал Москву и Киев к обмену пленными

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Римский Франциск призвал Москву и Киев к полному обмену пленными по формуле «все на всех» в честь праздника Пасхи. О новом обращении понтифика к верующим сообщает ТАСС.

«Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на полный обмен всеми пленными между Россией и Украиной — всех на всех! Пусть воскресший Христос даст надежду людям, которые в разных частях мира страдают от насилия, конфликтов, отсутствия продовольственной безопасности, а также последствий изменения климата», — заявил он с балкона на фасаде собора Святого Петра.

Франциск также призвал Израиль к предоставлению гарантии доступа мирного населения к гуманитарной помощи в Секторе Газа, а также в очередной раз призвал радикальную палестинскую группировку ХАМАС к скорейшему освобождению израильских заложников, захваченных в ходе атаки 7 октября 2023 года.

Папа Римский Франциск вновь призвал стороны конфликта на Украине и в Израиле к переговорам. «Никогда не забывайте о том, что война — это всегда поражение. В состоянии войны невозможно двигаться вперед. Мы должны прилагать все усилия для того, чтобы вести переговоры и покончить с войной. Молимся за это», — заявил понтифик.

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      Виктория Кондратьева
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