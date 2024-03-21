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01:42, 21 марта 2024Мир

Папа Римский снова призвал Украину к переговорам

Vatican News: Папа Римский призвал Украину и Израиль к переговорам

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Римский Франциск вновь призвал стороны конфликта на Украине и в Израиле к переговорам. Об этом сообщает Vatican News.

«Никогда не забывайте о том, что война — это всегда поражение. В состоянии войны невозможно двигаться вперед. Мы должны прилагать все усилия для того, чтобы вести переговоры и покончить с войной. Молимся за это», — заявил понтифик.

9 марта Франциск заявил, что проигрывающая сторона в украинском конфликте должна поднять белый флаг и начать мирные переговоры. При этом понтифик напрямую не называл сторон конфликта.

После первого призыва Папы Римского к переговорам и прекращению огня в МИД Украины был вызван посол Ватикана Висвальдас Кульбокас. Дипломату указали на разочарование Киева словами Франциска.

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      Марина Совина
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