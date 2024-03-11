МИД Украины вызвал посла Ватикана из-за призыва Папы Франциска к переговорам

МИД Украины вызвал посла Ватикана из-за призыва Папы Римского к переговорам

МИД Украины вызвал посла Ватикана Висвальдаса Кульбокаса после призывов Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Представителю Ватикана указали, что Киев разочарован словами понтифика. Также дипломаты добавили, что ожидали от главы Католической церкви призывов не к переговорам, а к немедленному объединению сил мирового сообщества для победы добра над злом.

Ранее Франциск заявил, что проигрывающая сторона в украинском конфликте должна поднять белый флаг и начать мирные переговоры. При этом понтифик напрямую не называл сторон конфликта. С мнением Папы не согласился канцлер Германии Олаф Шольц, а министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ответ заявила, что более мужественным шагом была бы дальнейшая поддержка Киева.