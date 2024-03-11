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12:46, 11 марта 2024Мир

Глава МИД Германии ответила на слова Папы Римского о «белом флаге» Украины

Бербок о словах Папы Римского: мужеством будет дальнейшая поддержка Украины

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Мужеством для западных партнеров Украины будет ее дальнейшая поддержка, а не капитуляция. Так на слова Папы Римского Франциска о «белом флаге» Киева ответила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью ARD.

«Я не понимаю этого, я действительно этого не понимаю. Нам нужно мужество, чтобы быть на стороне Украины, делать все, чтобы Украина смогла себя защитить», — сказал дипломат.

Ранее Папа Римский призвал Украину проявить смелость и поднять белый флаг. По словам понтифика, когда сторона конфликта замечает, что она повержена и дела не идут хорошо, она должна найти в себе храбрость пойти на переговоры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова понтифика, отметил, что Владимир Путин также неоднократно высказывался о готовности и открытости России к переговорам, поскольку этот путь для Москвы является предпочтительным.

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      Семен Александров
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