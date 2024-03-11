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12:18, 11 марта 2024Мир

В Кремле высказались о призыве Папы Римского к переговорам по Украине

Песков: Папа Римский призвал Украину к переговорам, но Киев жестко их отрицает

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Папа Римский Франциск призвал к переговорам, говоря о «белом флаге» Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. Но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять — он высказывался в пользу переговоров», — констатировал он.

По словам представителя Кремля, президент Владимир Путин неоднократно высказывался о готовности и открытости России к переговорам, поскольку этот путь для Москвы является предпочтительным. Однако он подчеркнул, что эти призывы «в последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны киевского режима».

«Они не допускают возможность ведения каких-либо переговоров», — заключил политик.

Ранее Песков заявил, что попытки Франции создать коалицию для отправки войск на Украину являются прямой линией на нагнетание напряженности. Он отметил, что подобные действия Парижа крайне опасны.

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      Виктория Кондратьева
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