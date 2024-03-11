Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 11 марта 2024Мир

В Кремле прокомментировали активность Парижа по созданию коалиции

Песков: попытки Парижа создать коалицию являются нагнетанием напряженности

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Парижа создать коалицию для отправки войск на Украину являются прямой линией на нагнетание напряженности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некие контингенты, конечно, является ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что подобные действия являются крайне опасными и потенциально могут привести к нежелательным последствиям.

7 марта Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину. По его словам, французский лидер своими действиями повышает уровень непосредственной вовлеченности его страны в конфликт на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Сколько будет нерабочих дней?

      Кремль назвал «рассуждалками» статьи об угрозе ядерного удара России на Украине

      Блогерша раскрыла простой способ вернуть белизну носкам

      Украинские медики заявили о несостыковках в данных Зеленского о потерях

      Стало известно о планах элиты ВСУ свергнуть Зеленского

      В Кремле высказались о призыве Папы Римского к переговорам по Украине

      Полиция Латвии пообещала проверять голосующих в посольстве россиян

      В Польше заявили об упадке европейских армий

      Обнаружены древнейшие артефакты Европы

      Сборная России по футболу проведет матч с Белоруссией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше