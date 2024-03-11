В Кремле прокомментировали активность Парижа по созданию коалиции

Песков: попытки Парижа создать коалицию являются нагнетанием напряженности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Парижа создать коалицию для отправки войск на Украину являются прямой линией на нагнетание напряженности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некие контингенты, конечно, является ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что подобные действия являются крайне опасными и потенциально могут привести к нежелательным последствиям.

7 марта Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину. По его словам, французский лидер своими действиями повышает уровень непосредственной вовлеченности его страны в конфликт на Украине.