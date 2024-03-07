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22:56, 7 марта 2024Россия

В Кремле сочли заявления Макрона попыткой вовлечь Францию в конфликт на Украине

Песков заявил, что Макрон все больше вовлекает Францию в конфликт на Украине
СюжетПротесты на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона являются попыткой все больше вовлечь страну в конфликт на Украине.

«Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков считает, что подобные действия противоречат интересам французов. Он также обратил внимание на противоречивость заявлений, звучащих в последнее время из Парижа.

Так, с одной стороны, Макрон начал обсуждать возможность отправки воинских контингентов на Украину, с другой, глава МИД Франции категорически отрицает это. Идет активная дискуссия как внутри Франции, так и внутри Европы, заключил официальный представитель Кремля.

Ранее Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину, что вызвало волну критики в разных странах, в том числе во Франции. В частности, в Париже прошла акция протеста против отправки военнослужащих на территорию страны.

После отказа НАТО посылать войска на Украину Макрон заявил, что союзники Киева должны забыть про трусость и активизировать ему помощь.

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      Марина Совина
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