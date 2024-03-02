В Париже прошла акция против отправки военных на Украину

В Париже прошла акция против возможной отправки военных на Украину

В Париже прошла акция против возможной отправки военных на Украину. Протестующие собрались по призыву партии «Патриоты» Флориана Филиппо, передает РИА Новости.

Уточняется, что рядом с Эспланадой Инвалидов собрались около 100 человек. По их мнению, власти страны должны помнить о 35-й статье конституции Франции, которая требует рассмотрения в парламенте любых инициатив, связанных с вступлением в войну.

Участники акции протеста также выступили за выход Франции из НАТО.

Активисты в знак протеста разорвали флаги Франции, НАТО и Евросоюза.

1 марта руководитель французского МИД Стефан Сежурне заявил, что французы «не будут умирать за Украину». Таким образом Париж официально отказался отправлять свои войска на территорию Украины.