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01:12, 3 марта 2024Мир

В Париже прошла акция против отправки военных на Украину

В Париже прошла акция против возможной отправки военных на Украину
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Париже прошла акция против возможной отправки военных на Украину. Протестующие собрались по призыву партии «Патриоты» Флориана Филиппо, передает РИА Новости.

Уточняется, что рядом с Эспланадой Инвалидов собрались около 100 человек. По их мнению, власти страны должны помнить о 35-й статье конституции Франции, которая требует рассмотрения в парламенте любых инициатив, связанных с вступлением в войну.

Участники акции протеста также выступили за выход Франции из НАТО.

Активисты в знак протеста разорвали флаги Франции, НАТО и Евросоюза.

1 марта руководитель французского МИД Стефан Сежурне заявил, что французы «не будут умирать за Украину». Таким образом Париж официально отказался отправлять свои войска на территорию Украины.

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      Марина Совина
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