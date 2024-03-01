«Французы не будут умирать за Украину». Париж официально заявил, что не намерен отправлять войска на помощь ВСУ

МИД Франции: французы не станут погибать за Украину, Париж не отправит войска

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что французы «не будут умирать за Украину». Париж официально отказался отправлять свои войска на помощь Вооруженных силам Украины (ВСУ).

Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией

Стефан Сежурне глава МИД Франции

При этом Сежурне подчеркнул, что в этих рамках ничего не исключено, как и сказал ранее президент республики Эммануэль Макрон, который заявлял, что для безопасности в Европе необходимо поражение России на Украине. Французский президент также допустил, что страны Европейского союза (ЕС) могут отправить своих солдат на помощь ВСУ.

Глава МИД республики ранее допускал введение войск на Украину

Несколькими днями ранее, 27 февраля, Сежурне допускал введение на Украину войск для определенных нужд ВСУ. При этом он подчеркивал, что они будут пребывать на Украине без непосредственного участия в конфликте с Россией. «Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам», — сказал министр, добавив, что ими могут быть киберугрозы, разминирование и производство оружия.

Стефан Сежурне. Фото: Mike Segar / Reuters

Кроме того, глава французского МИД отметил, что некоторые из перечисленных запросов могут потребовать отправки на Украину военных «без пересечения черты соучастия в конфликте». Он также говорил, что «ничего нельзя исключать».

Французское общество не готово к эскалации на Украине

Посол России во Франции Алексей Мешков, комментируя заявление Макрона, заявил, что французы не готовы к эскалации конфликта и отправке войск на Украину.

По словам Мешкова, экспресс-опросы общественного мнения показывают, что французы «выступают категорически против посылки французских вооруженных сил на Украину».

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

На Западе указали, что слова Макрона лишь навредили Киеву

Заявления президента Франции об отправке войск НАТО на Украину лишь навредили Киеву, написала газета Politico со ссылкой на французских политиков. По их данным, Макрон хотел своим заявлением консолидировать усилия Запада по поддержке Украины и послать России «сильный стратегический сигнал».

Но если высказывания французского лидера должны были послужить твердым предупреждением Кремлю, то они потерпели грандиозную неудачу. Фактически, они добились противоположной цели журналисты Politico

Как отметили обозреватели, слова Макрона только указали на раскол среди союзников Украины в отношении ее дальнейшей поддержки. Кроме того, они указали, что в западных странах все меньше верят в победу Киева, а слова о необходимости направить солдат могут еще сильнее подорвать его поддержку.

В России заявили о трагичных последствиях в случае отправки западных войск на помощь ВСУ

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля заявил, что последствия отправки военных контингентов стран НАТО на Украину будут трагичными.

«Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными», — указал президент.

Он подчеркнул, что Запад должен понимать, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на территории их стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что отправка западных войск на Украину приведет к неизбежному прямому столкновению России и НАТО.