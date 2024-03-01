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11:59, 1 марта 2024Мир

Париж заявил о нежелании французов погибать за Украину

МИД Франции: французы не хотят погибать за Украину, Париж не отправит войска

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Париж не отправит войска на Украину, потому что французы не хотят погибать за нее. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне, сообщает РИА Новости.

«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией», — сказал дипломат.

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, в этих рамках ничего не исключено, о чем и сказал президент страны Эммануэль Макрон.

Ранее Сежурне допустил введение на Украину войск для определенных нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), но без их непосредственного участия в конфликте с Россией. Так он прокомментировал слова французского лидера, который заявил, что, несмотря на отсутствие консенсуса, введение европейских военных на территорию Украины исключать нельзя.

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      Семен Александров
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