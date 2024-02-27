Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:42, 27 февраля 2024Мир

Франция допустила введение войск на Украину без участия в конфликте

МИД Франции допустил введение страной войск на Украину без участия в конфликте

Фото: Christophe Petit-Tesson / Pool / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Стефан Сежурне допустил введение на Украину войск для определенных нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), но без их непосредственного участия в конфликте с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам», — отметил министр. Он объяснил, что ими могут быть киберугрозы, разминирование и производство оружия.

Также глава французского МИД добавил, что некоторые из перечисленных запросов могут потребовать отправки на Украину военных «без пересечения черты соучастия в конфликте».

«Ничего нельзя исключать, и на сегодня такова позиция президента республики», — подытожил Сежурне.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на отсутствие консенсуса, введение европейских военных на территорию Украины исключать нельзя.

***
Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В Калининграде ответили на угрозы посла Литвы нейтрализовать город

      Симоньян рассказала о нежелании выезжать за границу

      Сотрудница лжеобменника взяла у россиянина миллионы и вылезла с ними через окно

      Короля европейской страны госпитализировали во время отпуска

      Россиянам назвали стоимость пляжных туров в Дагестан летом

      В России объяснили отказ европейских стран отправлять военных на Украину

      В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к пуску «Союза МС-25»

      Завербованный Украиной россиянин рассказал о подготовке теракта в Алтайском крае

      Финская энергокомпания решила судиться из-за ареста активов в России

      Бразильский футболист ЦСКА рассказал о нежелании учить русский мат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше