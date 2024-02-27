Франция допустила введение войск на Украину без участия в конфликте

МИД Франции допустил введение страной войск на Украину без участия в конфликте

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Стефан Сежурне допустил введение на Украину войск для определенных нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), но без их непосредственного участия в конфликте с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам», — отметил министр. Он объяснил, что ими могут быть киберугрозы, разминирование и производство оружия.

Также глава французского МИД добавил, что некоторые из перечисленных запросов могут потребовать отправки на Украину военных «без пересечения черты соучастия в конфликте».

«Ничего нельзя исключать, и на сегодня такова позиция президента республики», — подытожил Сежурне.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на отсутствие консенсуса, введение европейских военных на территорию Украины исключать нельзя.