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13:50, 29 февраля 2024Россия

«Последствия будут трагичными». Путин рассказал, что будет с солдатами НАТО на Украине

Президент Путин заявил о трагичных последствиях отправки военных НАТО на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Capt. H Howey / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в четверг, 29 февраля, раскрыл последствия отправки военных контингентов стран НАТО на Украину. По его словам, они будут трагичными.

Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными

Владимир Путинпрезидент России

Российский лидер указал, что западные страны должны понимать, что у России тоже есть оружие, и оно может поражать цели на их территории.

Путин подчеркнул, что запугивания Запада грозят миру крупным конфликтом

По словам президента РФ, все то, чем сейчас Запад пугает весь мир, «реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, и уничтожением цивилизации».

Они что, этого не понимают? Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война

Владимир Путинпрезидент России

По его словам, заявления западных стран о якобы имеющихся у РФ планах напасть на Европу — бред. Путин утверждает, что Запад сам вынашивает планы ударов по российской территории и отправке войск НАТО на Украину.

Фото: Giuseppe Lami / Globallookpress.com

Таким образом Путин ответил на слова французского президента Эммануэля Макрона, который заявлял, что для безопасности в Европе необходимо поражение России на Украине, а также допустил, что страны ЕС могут отправить своих солдат на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, консенсуса по вопросу отправки войск в страну в настоящий момент нет, но в будущем ничего исключать нельзя.

При этом идею Макрона не поддержала практически ни одна из западных стран. Против инициативы высказались Словакия, Чехия, Польша, Швеция, Венгрия, Германия, США, Канада, Италия, Испания и другие страны. Заявление Макрона по Украине поддержал лишь МИД Литвы. «Инициатива вчерашней встречи в Париже заслуживает внимания», — написал руководитель дипломатического ведомства Габриэлюс Ландсбергис в соцсетях.

Расширение НАТО подтолкнуло Россию к новым шагам

Во время выступления российский президент сообщил о планах укрепить группировки Вооруженных сил (ВС) страны на западном направлении из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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Известно, что 26 февраля венгерский парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной альянса, ратифицировавшей вступление Швеции в альянс. Заявку на вступление в НАТО Швеция подала вместе с Финляндией в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Хельсинки же официально стал членом блока в апреле 2023 года.

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      Анастасия Алимпиева
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