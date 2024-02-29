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12:40, 29 февраля 2024Россия

Путин раскрыл ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Путин заявил о планах укрепить армию из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Президент России Владимир Путин сообщил о планах укрепить группировки Вооруженных сил (ВС) России на западном направлении из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он заявил во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Ранее венгерский парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. Венгрия устранила препятствия для одобрения членства Швеции со стороны правящей партии «Фидес» и стала последней страной альянса, ратифицировавшей вступление.

Заявку на вступление в НАТО Швеция подала вместе с Финляндией в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Как объяснил глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

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