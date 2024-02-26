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18:58, 26 февраля 2024Мир

Венгерский парламент одобрил вступление Швеции в НАТО

Reuters: парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Парламент Венгрии одобрил законопроект, позволяющий Швеции вступить в НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Венгрия после устранения препятствий со стороны правящей партии «Фидес» стала последней из 31 страны-члена НАТО, ратифицировавшей вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО. По его словам, сотрудничество в оборонной сфере Будапешта и Стокгольма укрепят безопасность Венгрии.

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      Виктория Кондратьева
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