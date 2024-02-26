Премьер Венгрии призвал одобрить заявку Швеции в НАТО

Премьер Венгрии Орбан призвал парламент одобрить заявку Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал парламент одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, он заявил, что сотрудничество в оборонной сфере Будапешта и Стокгольма укрепят безопасность Венгрии. «Поэтому я прошу своих коллег-депутатов одобрить сегодня на голосовании закон о вступлении Швеции в НАТО», — резюмировал политик.

Издание напоминает, что визит премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Будапешт и подписание двустороннего соглашения о поставках оружия позволили прийти к компромиссу с венгерской стороной. Ратификация заявки завершит вступление в Североатлантический альянс и завершает историю шведского нейтралитета в международных делах.

Ранее сообщалось о планах парламента Венгрии рассмотреть заявку Швеции в НАТО 26 февраля. Выбор даты связан с выходом из парламентских каникул и началом весенней сессии.