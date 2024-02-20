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11:32, 20 февраля 2024Мир

В Венгрии заявили о готовности рассмотреть заявку Швеции в НАТО

Reuters: парламент Венгрии рассмотрит заявку Швеции в НАТО 26 февраля
Здание парламента Венгрии

Здание парламента Венгрии. Фото: Laszlo Balogh / Reuters

В парламенте Венгрии рассмотрят ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО 26 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Информацией о повестке венгерских депутатов поделился лидер парламентской фракции правящей в Венгрии партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш. Он направил письмо с таким предложением спикеру парламента Ласло Кёверу.

В понедельник 26 февраля, парламент Венгрии собирается на первое заседание после зимних каникул. О готовности к голосованию по вопросу членства Швеции в НАТО в этот день говорилось и раньше, но официального подтверждения даты венгерские власти не предоставляли.

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Венгрия остается единственной страной НАТО, которая не одобрила вступление Швеции в альянс. Если этот вопрос будет включен в повестку депутатов, то решение должно быть принято, поскольку правящая коалиция располагает в парламенте большинством в две трети голосов.

Ранее власти Венгрии объяснили причину антивоенных настроений на Украине. По словам министра иностранных дел страны Петера Сийярто к ним приводит «все более снижающаяся планка мобилизации».

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      Дмитрий Попов
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