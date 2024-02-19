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22:53, 19 февраля 2024Мир

Власти Венгрии объяснили причину антивоенных настроений на Украине

Сийярто: кадры насильственного призыва не усиливают желание украинцев воевать

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Кадры насильственного призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) не мотивируют украинцев воевать. Такую причину антивоенных настроений на Украине назвал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Очевидно, что если на Украине эти снимки тоже видят — не знаю, видят ли, какие-то каналы запретили, какие-то нет — но если украинцы их видят, то они не усиливают в них желание продолжать войну», — объяснил он. По словам венгерского политика, «все более снижающаяся планка мобилизации» является еще одним основанием предотвратить гибель большого числа военных и сосредоточиться на поиске решений мирного урегулирования.

Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что, по мнению правительства страны, в конфликте на Украине не может быть победителей.

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      Марина Совина
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