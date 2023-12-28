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15:49, 28 декабря 2023Мир

Глава МИД Венгрии заявил о неизменности позиции Будапешта по Украине

Глава МИД Венгрия Сийярто: мы не будем менять позицию по конфликту на Украине
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Позиция Будапешта по конфликту на Украине остается неизменной. Об этом в ходе телефонного разговора с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Мы, конечно, не будем менять нашу промиротворческую позицию [по конфликту на Украине], но я с нетерпением жду нашей личной встречи в январе, когда у нас будет возможность обсудить наиболее актуальные двусторонние вопросы», — отметил глава МИД.

Он также подчеркнул, что поддержание диалога на высоком уровне с Киевом очень важно, потому что это дает надежду на улучшение межгосударственных отношений. По его словам, Будапешт заинтересован в сохранении максимально возможного сотрудничества со всеми соседними странами.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в НАТО чревато втягиванием всего альянса в российско-украинский конфликт. Он уточнил, что Будапешт выступает против этого.

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      Дарья Балацкая
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