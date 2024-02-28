«Радикальный и немыслимый шаг». Как в мире отреагировали на идею Макрона отправить войска стран Запада на Украину?

Слова Макрона об отправке войск стран ЕС на Украину вызвали резонанс в СМИ

Слова президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего, что страны Запада могут отправить войска на Украину, вызвали большой резонанс. Против такой идеи практически сразу высказались Словакия, Чехия, Польша, Швеция, Венгрия, Германия, США, Канада, Италия, Испания и другие страны. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие действия неизбежно привели бы к прямому столкновению России и НАТО. Какие мотивы преследовал Макрон, когда говорил об отправке войск на Украину, и как его заявления скажутся на европейской политике и отношениях России с Западом, проанализировали журналисты ключевых мировых СМИ.

Politico

Европейское издание американской новостной компании Politico объяснило слова Макрона тем, что таким образом он «хотел примерить мантию глобального лидерства и повернуть вспять слабеющую поддержку Украины Западом». Однако, как отмечается в материале, осуществить задуманное президенту не удастся, так как на него уже ополчилась вся французская оппозиция.

Возникает вопрос: насколько далеко Макрон в действительности готов зайти? В прошлый раз его громкая риторика по Украине в итоге так и не была подкреплена действиями. И что особенно важно, стоит ли ему надеяться на успех в роли вдохновляющего западного лидера, если ему не удастся увлечь за собой Францию? Клеа Колкатт журналистка Politico

Фото: Gleb Garanich / Reuters

CNN

По мнению американского телеканала CNN, отправка западных войск на Украину могла бы привести к крупнейшему наземному конфликту, который Европа видела со времен Второй мировой войны. В материале также напомнили о словах одного из представителей НАТО, говорившего об отсутствии у альянса планов по развертыванию войск на Украине.

Журналисты обратили внимание и на то, что многие европейские чиновники выступили против отправки войск НАТО на Украину. «Среди них были некоторые ярые сторонники Украины, включая Великобританию, Польшу, Испанию и Италию, а также чиновники из Венгрии и Словакии, двух стран, лидеры которых были подвергнуты критике как пророссийские», — говорится в материале

CNN также напомнил, что Европейский союз уже выделил более 150 миллиардов долларов на помощь Украине, и назвал предложение отправить в зону боевых действий войска «радикальным и немыслимым шагом».

Bloomberg

Журналисты американского информагентства Bloomberg заявили со ссылкой на французских чиновников, что слова Макрона были сигналом президенту России Владимиру Путину. По их мнению, таким образом французский лидер хотел создать «стратегическую двусмысленность» и подчеркнуть, что союзники Украины не планируют отказываться от помощи Киеву.

Европейские лидеры отвергли возможность отправки боевых войск на Украину, подорвав обещание Эммануэля Макрона сделать все возможное, чтобы не дать России одержать победу журналисты Bloomberg

Reuters

Международное агентство Reuters посвятило словам французского лидера материал под заголовком «Заявление Макрона об отправке войск на Украину встряхнуло союзников по НАТО».

«Президент Франции Эммануэль Макрон хотел создать эффект "стратегической двусмысленности", открыто обсуждая идею отправки западных войск на Украину, но он говорил так двусмысленно, что спровоцировал замешательство и раздражение среди некоторых союзников», — утверждают авторы статьи Михель Роуз, Джон Айриш и Эндрю Грей.

Слова Макрона могут оказаться пророческими и проложить дорогу к более прямому участию Запада в конфликте России с Украиной, пишет Reuters. Вместе с тем, как отмечается в материале, слова французского президента могут подорвать единство среди западных союзников Киева

Asia Times

Гонконгское издание Asia Times опубликовало материал колумниста Стивена Брайена, который обратил особое внимание на реакцию западных политиков на слова Макрона. «Практически в мгновение ока немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что этот вопрос обсуждался, но европейские лидеры единогласно отвергли идею отправки войск», — подчеркивается в статье. Брайен обратил внимание на то, что против идеи Макрона выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Предложение Макрона отправить войска НАТО на Украину и очевидный тотальный отказ от этой идеи говорят о том, что у Европы нет другого плана Б в отношении Украины, кроме как поставлять украинцам больше оружия в тайной надежде, что это поможет отсрочить неизбежное Стивен Брайен колумнист

Фото: Benoit Tessier / Reuters

USA Today

Американский журналист Дэн Моррисон в статье для USA Today заявил, что критика, с которой во многих странах мира встретили предложение Макрона, говорит о том, что западные страны должны продолжать финансовую помощь Украине.

Моррисон также обратил внимание на то, что слова Макрона прозвучали в тяжелое для Киева время — вскоре после взятия под контроль Авдеевки Вооруженными силами России. «Между тем пакет помощи США в размере 60 миллиардов долларов застопорился из-за республиканцев в Конгрессе. Опросы показывают, что республиканцы недовольны поддержкой Киева, а бывший президент Дональд Трамп уводит их от темы Украины», — добавил журналист.