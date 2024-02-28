В Канаде заявили об отсутствии намерения отправлять войска на Украину

CTV: власти Канады не намерены отправлять своих военнослужащих на Украину

Власти Канады не намерены отправлять свои войска на Украину. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на представителя канадского министерства обороны Диану Эбади.

«У Канады как у страны — члена НАТО нет планов по размещению военнослужащих на Украине», — процитировали слова Эбади в эфире.

Тем не менее канадское правительство продолжит оказывать Киеву всестороннюю военную помощь.

Отмечается, что в МИД, Минобороны Канады, а также в канцелярии премьер-министра Джастина Трюдо не ответили на вопрос относительно возможности отправки канадских военных на Украину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска стран Запада могут отправиться на Украину, уточнив, что официальный консенсус по данному вопросу пока отсутствует. Слова французского лидера подверглись широкой критике. Против данной инициативы уже высказались Словакия, Чехия, Польша, Швеция, Венгрия, Германия, США, Италия, Испания и другие страны.