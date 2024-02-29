На Западе увидели вражду между Шольцем и Макроном. Причиной стали слова президента Франции об Украине

Politico: между Шольцем и Макроном началась открытая вражда из-за помощи ВСУ

Между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном увидели открытую вражду, пишет газета Politico со ссылкой на немецких чиновников. Это произошло после слов французского лидера о возможной отправке войск стран Запада для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые не оценил Шольц.

Он отмечал, что Германия не является участником конфликта на Украине. Кроме того, по его мнению, никто не хочет, чтобы конфликт РФ и Украины перерос в войну России и НАТО. Шольц подчеркнул, что немецкая армия никаким образом не будет участвовать в боевых действиях.

Германия с самого начала конфликта хотела избегать прямой конфронтации с Россией

Журналисты Politico отмечают, что с самого начала конфликта политика Германии была продиктована одним принципом — любой ценой избегать прямой конфронтации с Россией.

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Но после саммита европейских лидеров, прошедшего на этой неделе в Париже, Макрон пренебрег «осторожностью в немецком стиле» и заявил, что Европа сделает все, чтобы Россия не смогла победить. В своем выступлении он подчеркнул, что речь может идти о возможной отправке западных войск на Украину.

Такие заявления контрастируют со словами Шольца, который не так давно отказался поставлять Киеву немецкие ракеты большой дальности Taurus. Он аргументировал свое решение опасением реакции Москвы. При этом Париж ранее обязался отправить Украине свои крылатые ракеты SCALP.

Немецкие чиновники подчеркивают, что Париж сделал для Украины гораздо меньше

Немецкие чиновники отмечают, что Макрон хочет более жестко говорить об Украине, чем ФРГ. При этом Париж с начала конфликта не предпринимает столько действий, сколько Берлин. В частности, согласно данным Немецкого Кильского института, который собирает информацию о национальном вкладе в военные усилия Украины, Германия предоставила или пообещала 17,7 миллиарда евро на помощь Киеву, а Франция — 640 миллионов евро.

На этом фоне официальные лица Франции возражают, что без какого-либо колебания предоставляют Украине необходимое оружие, тогда как Германия сомневается и не делает этого, как в случае в поставками Taurus. Кроме того, Берлин также воздержался от отправки танков Leopard на Украину до тех пор, пока не получит сведения о том, что США отправят свои танки M1 Abrams, отмечает газета.

После саммита в Париже в понедельник Макрон, похоже, начал преследовать Шольца за историческую нерешительность Германии, когда дело доходит до отправки оружия на Украину

журналисты Politico

Украинские власти, в свою очередь, выступают за передачу Германией ракет Taurus, так как вооруженные силы страны сталкиваются с катастрофической нехваткой боеприпасов, а республиканцы в Конгрессе США блокируют пакет военной помощи стране на сумму 60 миллиардов долларов.

Слова Макрона не поддержала ни одна западная страна

Высказывание французского лидера о возможной отправке западных военнослужащих на Украину подверглось широкой критике. Против инициативы высказались Словакия, Чехия, Польша, Швеция, Венгрия, Германия, США, Канада, Италия, Испания и другие страны.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Макрона, отмечал, что такие действия неизбежно привели бы к прямому столкновению России и НАТО.

В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и отдавать себе отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Комментируя сегодняшние отношения Москвы с Германией и Францией, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркивала, что на данный момент они находятся на беспрецедентно низком уровне. В частности, это произошло потому, что власти стран уже два года снабжают оружием Украину, способствуя эскалации конфликта. Кроме того, по ее словам, обе страны «оставили на задворках истории объемный багаж масштабного взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, накопленный несколькими поколениями».