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08:46, 29 февраля 2024Интернет и СМИ

На Западе увидели вражду между Шольцем и Макроном из-за Украины

Politico: между Шольцем и Макроном разгорелась вражда из-за помощи Украине

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном возникли серьезные разногласия по вопросу оказания помощи Украине. Об этом пишет Politico.

При этом, отмечает издание, эти разногласия начали перерастать в подобие открытой вражды. В частности, осторожный Шольц и решительный Макрон не могут прийти к консенсусу по вопросу поставок оружия — Берлин не хочет передавать Киеву ракеты Taurus, тогда как Париж ранее обязался отправить Украине свои крылатые ракеты SCALP.

Еще одним камнем преткновения оказался вопрос отправки солдат на границу с Россией. Например, Шольц неоднократно заявлял, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецкие военнослужащие не будут отправлены на Украину. Французский лидер же допустил возможную отправку западных солдат на Украину, однако подобная идея подверглась широкой критике. Так, против инициативы высказались Словакия, Чехия, Польша, Швеция, Венгрия, Германия, США, Канада, Италия, Испания и другие страны.

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      Марина Совина
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