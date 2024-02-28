Китай ответил на слова Макрона об иностранных войсках на Украине. Что сказали в Пекине?

МИД Китая призвал снизить напряженность в вопросе отправки войск ЕС на Украину

Министерство иностранных дел (МИД) Китая прокомментировало данные о возможной отправке европейских войск на Украину. Об этом сообщила заместитель директора Департамента информации МИД КНР Мао Нин.

Китайская сторона призвала снизить напряженность в данном вопросе и прийти к консенсусу. Помимо этого, отмечается, что КНР продолжит занимать конструктивную позицию в конфликте на Украине.

Мао Нин Фото: Thomas Peter / Reuters

Франция и Китай договорились о содействии по Украине

Мао Нин указала, что важно создать условия для ослабления напряженности, а также содействовать прекращению огня и боевых действий. Незадолго до противоречивого заявления президента Франции Эммануэля Микрона о европейских войсках Париж и Пекин также договорились о содействии по достижению мира на Украине.

Министр иностранных дел Китая Ван И приехал во Францию для переговоров. В тот момент стороны и выразили намерение содействовать урегулированию конфликта на Украине. Также во Франции заявили о значительной роли КНР в разрешении кризиса на Украине.

МИД Литвы поддержал заявление Макрона по Украине

О возможной отправке войска Европейского союза (ЕС) на Украину высказался министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он призвал поддержать идею Макрона. «Во времена, подобные тем, в которых мы живем, крайне необходимы политическое лидерство, амбиция и решимость мыслить нетрадиционно», — сказал он, отреагировав на слова президента Франции.

При этом чешский премьер Петр Фиала сообщил, что Прага не поддерживает идею Макрона. Аналогично отказались от отправки войск и в остальных странах: Польше, Канаде, Венгрии, Швеции, Италии, Испании, Нидерландах и США. В ООН же на фоне слов Макрона призвали избегать провокационной риторики.

Россия отреагировала на слова Макрона об отправке войск на территорию Украины

Заявление президента Франции вызвало резонанс и в России. В частности, зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказал мнение, что Макрону «в голову ударила моча», а после случилось недержание речи.

В свою очередь, сенатор Константин Косачев сообщил об опасности прямого боестолкновения России с НАТО. В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что при такой постановке вопроса речь идет не о вероятности, а о неизбежности конфликта России с Североатлантическим альянсом.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, президент Франции сделал такое заявление, так как хочет сохранить власть. По его словам, сейчас Макрон пытается разжечь третью мировую войну. «Его инициативы становятся опасными для граждан Франции», — посчитал Володин. Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Макрон «в принципе не отдает отчета ни в том, что говорят его подчиненные, ни в том, что произносит он сам».

Эмманюэль Макрон Фото: Bob Edme / Reuters

В ЕС заговорили об отправке своих войск на Украину

В конце февраля на конференции по поддержке Киева в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска стран ЕС могут отправиться на Украину. Он подметил, что официально прийти к консенсусу по этому вопросу не смогли, однако такая возможность не исключается.

О том, что некоторые страны ЕС и НАТО размышляют о возможной отправке военных на Украину, также сообщал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом он заявлял, что такой шаг лишь приведет к эскалации конфликта и не позволит добиться от российской стороны уступок. В то же время Фицо добавил, что Словакия не станет отправлять своих военных.