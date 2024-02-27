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14:36, 27 февраля 2024Мир

Швеция выступила против идеи отправки войск на Украину

Премьер Швеции Кристерссон отверг идею Франции об отправке войск на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Швеция не поддерживают идею Франции об отправке войск на Украину, рассматривая другие форматы помощи Киеву. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, передает газета The Guardian.

«Можно сказать, что в разных странах существуют разные традиции взаимодействия с другими странами. И французская традиция — это не шведская традиция. Поэтому я уважаю желание Франции помочь Украине. Сейчас мы помогаем Украине по-другому», — рассказал политик.

Он также добавил, что с украинской стороны не поступало соответствующих запросов. Кристерссон отметил, что сейчас этот вопрос неактуален, так как Стокгольм поставляет Киеву оружие и ресурсы. Однако когда главе правительства задали вопрос о возможности отправки войск в будущем, он не дал четкого отказа.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже допустил в будущем отправку войск стран Европейского союза и НАТО на Украину. По его словам, западные страны сделают все, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте. Заявление политика вызвало неоднозначную реакцию в Североатлантическом альянсе и ряде стран Европы.

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      Максим Габриелян
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