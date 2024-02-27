Швеция выступила против идеи отправки войск на Украину

Премьер Швеции Кристерссон отверг идею Франции об отправке войск на Украину

Швеция не поддерживают идею Франции об отправке войск на Украину, рассматривая другие форматы помощи Киеву. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, передает газета The Guardian.

«Можно сказать, что в разных странах существуют разные традиции взаимодействия с другими странами. И французская традиция — это не шведская традиция. Поэтому я уважаю желание Франции помочь Украине. Сейчас мы помогаем Украине по-другому», — рассказал политик.

Он также добавил, что с украинской стороны не поступало соответствующих запросов. Кристерссон отметил, что сейчас этот вопрос неактуален, так как Стокгольм поставляет Киеву оружие и ресурсы. Однако когда главе правительства задали вопрос о возможности отправки войск в будущем, он не дал четкого отказа.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже допустил в будущем отправку войск стран Европейского союза и НАТО на Украину. По его словам, западные страны сделают все, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте. Заявление политика вызвало неоднозначную реакцию в Североатлантическом альянсе и ряде стран Европы.