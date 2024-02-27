Генсек НАТО отверг планы по отправке войск альянса на Украину

Генсек НАТО Столтенберг: у альянса нет плана отправить войска на Украину

У НАТО нет плана отправить свои войска на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Associated Press (AP).

«Cоюзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы занимаемся этим с 2014 года и активизировали свою деятельность после полномасштабного вторжения. Но планов размещения nвойск НАТО на Украине нет», — сказал генсек НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже не исключил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. По его словам, западные страны сделаю все, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте.