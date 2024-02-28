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08:09, 28 февраля 2024Россия

Володин ответил на слова Макрона об отправке войск на Украину

Володин о словах Макрона: президент Франции разжигает третью мировую войну

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон, который допустил отправку войск стран Евросоюза (ЕС) на Украину, сделал такое заявление, так как хочет сохранить власть. Об этом, комментируя заявление французского президента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Так парламентарий ответил на слова Макрона, который высказался за отправку Киеву дальнобойных ракет, так как Европе будет выгодно поражение России. По итогам саммита в Париже по поддержке Украины он не исключил того, что в будущем в зону проведения специальной военной операции (СВО) будут направлены войска.

«Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Его инициативы становятся опасными для граждан Франции», — написал Володин.

Спикер Госдумы посоветовал президенту Франции вспомнить итоги истории, связанные с Наполеоном. Макрон несколько нет назад, сравнивая современную Францию с временами Наполеона, заявлял, что Бонапарт не считался с потерями, подчеркивая, что теперь страна «ставит человеческую жизнь превыше всего», напомнил политик.

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      Анастасия Шейкина
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