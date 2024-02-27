Испания не согласилась с идеей отправлять военных на Украину

В правительстве Испании не согласились с идеей отправлять военных на Украину

В правительстве Испании не согласились с идеей президента Франции Эммануэля Макрона отправлять европейские сухопутные войска на Украину. Об этом заявила представитель правительства Пилар Алегриа, пишет РИА Новости.

«Мы не согласны с этим [предложением]. Мы должны сосредоточиться на том, что срочно необходимо», — сказала она, отметив, что Европейскому союзу (ЕС) нужно сосредоточиться на ускорении отправки оружия Киеву.

Ранее идею Макрона отверг и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. «Мы не воюем с Россией, мы защищаем Украину», — объяснил он.

На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска стран ЕС могут отправиться на Украину. Он уточнил, что официально консенсус по отправке сухопутных войск не достигнут, но такую возможность нельзя исключать.