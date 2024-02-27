В Италии объяснили отказ отправить войска на Украину

Глава МИД Италии Таяни: мы не воюем с РФ, поэтому не отправим войска на Украину

Италия не воюет с Россией, поэтому отказывается отправлять войска на Украину, как допустил президент Франции Эммануэль Макрон. С таким заявлением в интервью агентству ANSA выступил итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни.

«Мы не воюем с Россией, мы защищаем Украину», — объяснил глава МИД, добавив, что не является сторонником идеи Макрона об отправке войск для участия в боевых действиях.

На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск стран Евросоюза на Украину.