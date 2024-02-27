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19:27, 27 февраля 2024Мир

Нидерланды назвали преждевременным обсуждение отправки войск НАТО на Украину

В Нидерландах заявили, что говорить об отправке войск на Украину преждевременно

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Нидерланды должны оставить открытыми другие возможности помочь Украине, помимо отправки своих войск, заявил командующий Вооруженными силами королевства генерал Онно Эйхелсхейм. Его слова передает портал NL Times.

«Есть и другие варианты до того, как мы начнем задумываться о том, чтобы там расхаживали солдаты в форме НАТО. Но думаю, что следует оставить все возможности открытыми, чтобы посмотреть, как можно лучше всего поддержать Украину», — сказал офицер, назвав «пока преждевременным» обсуждение отправки войск альянса на Украину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск стран Евросоюза для участия в боевых действиях на Украине. Французский лидер также подчеркнул, что России необходимо нанести поражение для обеспечения безопасности стран Европы.

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      Виктория Кондратьева
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