Нидерланды назвали преждевременным обсуждение отправки войск НАТО на Украину

В Нидерландах заявили, что говорить об отправке войск на Украину преждевременно

Нидерланды должны оставить открытыми другие возможности помочь Украине, помимо отправки своих войск, заявил командующий Вооруженными силами королевства генерал Онно Эйхелсхейм. Его слова передает портал NL Times.

«Есть и другие варианты до того, как мы начнем задумываться о том, чтобы там расхаживали солдаты в форме НАТО. Но думаю, что следует оставить все возможности открытыми, чтобы посмотреть, как можно лучше всего поддержать Украину», — сказал офицер, назвав «пока преждевременным» обсуждение отправки войск альянса на Украину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск стран Евросоюза для участия в боевых действиях на Украине. Французский лидер также подчеркнул, что России необходимо нанести поражение для обеспечения безопасности стран Европы.