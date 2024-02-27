В ООН отреагировали на заявление Макрона об Украине

В ООН после заявления президента Франции Макрона призвали избегать провокаций

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона об Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал избегать провокаций. По мнению Дюжаррика, с начала специальной военной операции (СВО) было много риторики, у которой «был потенциал к подливанию масла в огонь в уже смертельном конфликте».

«Наш призыв был последовательным с самого начала — избегать такой риторики», — подчеркнул он.

На прошедшей накануне, 26 февраля, в Париже конференции по поддержке Киева Макрон заявил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину. Он уточнил, что официально консенсус по отправке сухопутных войск не достигнут, но такую возможность нельзя исключать.