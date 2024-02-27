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21:39, 27 февраля 2024Мир

В ООН отреагировали на заявление Макрона об Украине

В ООН после заявления президента Франции Макрона призвали избегать провокаций

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона об Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал избегать провокаций. По мнению Дюжаррика, с начала специальной военной операции (СВО) было много риторики, у которой «был потенциал к подливанию масла в огонь в уже смертельном конфликте».

«Наш призыв был последовательным с самого начала — избегать такой риторики», — подчеркнул он.

На прошедшей накануне, 26 февраля, в Париже конференции по поддержке Киева Макрон заявил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину. Он уточнил, что официально консенсус по отправке сухопутных войск не достигнут, но такую возможность нельзя исключать.

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      Марина Совина
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