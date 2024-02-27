Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 27 февраля 2024Россия

В Совфеде отреагировали на слова Макрона об отправке солдат ЕС на Украину

Сенатор Косачев: появление войск ЕС на Украине может привести к войне РФ с НАТО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Появление войск Европейского союза (ЕС) на Украине может привести к прямому боестолкновению России с НАТО. Об этом заявил сенатор Константин Косачев в Telegram.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил развертывания в будущем сухопутных сил ЕС на Украине.

Косачев назвал ошибочной тактику европейских политиков «варить лягушку на медленном огне» применительно к России. Он напомнил, что Москву, которая следует своим интересам, не удастся «приучить», и по достижении «красных линий» Россия даст ответ на недружественные действия. Именно так произошло с расширением НАТО и началом специальной военной операции (СВО), напомнил сенатор.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что отправка французских войск на Украину стала бы исторической ошибкой Парижа. Он сравнил заявления Макрона с «риторикой военного преступника» и предупредил о последствиях, с которыми может столкнуться французское общество.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Для безопасности и стабильности». Макрон заявил, что Европе необходимо поражение России на Украине

      Названы особенности российского «Прометея»

      Послание Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 20 городов России

      Венгрия выступила против отправки войск на Украину

      Почти половина украинцев признала усталость Запада от конфликта

      Спикер Госдумы назвал способ избавиться от статуса иноагента

      Власти заявили об устойчивом снижении бедности в России

      Российский поселок остался без воды на три месяца

      Заставить человечество сажать деревья оказалось невозможно

      Питон напал на полицейскую собаку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше