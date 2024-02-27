В Совфеде отреагировали на слова Макрона об отправке солдат ЕС на Украину

Сенатор Косачев: появление войск ЕС на Украине может привести к войне РФ с НАТО

Появление войск Европейского союза (ЕС) на Украине может привести к прямому боестолкновению России с НАТО. Об этом заявил сенатор Константин Косачев в Telegram.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил развертывания в будущем сухопутных сил ЕС на Украине.

Косачев назвал ошибочной тактику европейских политиков «варить лягушку на медленном огне» применительно к России. Он напомнил, что Москву, которая следует своим интересам, не удастся «приучить», и по достижении «красных линий» Россия даст ответ на недружественные действия. Именно так произошло с расширением НАТО и началом специальной военной операции (СВО), напомнил сенатор.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что отправка французских войск на Украину стала бы исторической ошибкой Парижа. Он сравнил заявления Макрона с «риторикой военного преступника» и предупредил о последствиях, с которыми может столкнуться французское общество.