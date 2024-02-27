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11:54, 27 февраля 2024Россия

В России оценили последствия отправки Францией войск на Украину

Гемпель: отправка Францией войск на Украину станет исторической ошибкой Макрона
СюжетРакетные удары по Украине:
Юрий Гемпель

Юрий Гемпель. Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Отправка Францией войск на Украину станет огромной исторической ошибкой ее президента Эммануэля Макрона. Последствия в случае принятия французским лидером такого решения оценил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости.

Политик сравнил заявления Макрона «с риторикой военного преступника, которому нужен конфликт и жертвы». «Для них это стопроцентное поражение, а для Франции — социально-политическое и экономическое потрясение и развал», — сказал Гемпель .

Он добавил, что России есть, чем ответить любому агрессору, посягнувшему на ее безопасность.

Ранее Макрон заявил о создании девятой коалиции по поставкам Украине дальнобойного вооружения для глубоких ударов ракетами и бомбами. Он также не исключил возможность отправки войск стран Евросоюза в зону боевых действий. Помимо этого, французский лидер выразил мнение, что России необходимо нанести поражение для обеспечения безопасности стран Европы.

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Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова Макрона, посоветовал ему не лезть в агрессоры и призвал вспомнить в истории, чем обернулось создание коалиции против России. В свою очередь, сенатор Совета Федерации Сергей Цеков предупредил, что воинственные заявления президента Франции приближают новую войну.

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      Константин Лысяков
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