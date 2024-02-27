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11:11, 27 февраля 2024Россия

В Совфеде заявили о возросшей вероятности войны НАТО с Россией

Член СФ Цеков: слова Макрона об отправке войск на Украину приближают новую войну

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона приближают новую войну. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, его слова приводит РИА Новости.

Как стало известно ранее, Макрон, комментируя возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину, не исключил такой вариант развития событий. Также он объявил о создании коалиции по поставкам Киеву дальнобойного вооружения.

По словам сенатора, Макрону следует одуматься, так как из-за его риторики вооруженный конфликт может перекинуться на территорию Франции. «Это безрассудное и безответственное заявление приближает НАТО непосредственно к войне с Россией. Это еще один очень серьезный шаг фактически к развязыванию новой мировой войны. Это намерение продлить эскалацию конфликта», — объявил Цеков.

О том, что некоторые страны Европейского союза и НАТО обдумывают возможную отправку своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей, ранее сообщал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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