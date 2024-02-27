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14:02, 27 февраля 2024Россия

Медведев порассуждал о Макроне, моче и недержании

Зампред СБ Медведев: президенту Франции Макрону ударила в голову моча

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Президенту Франции Эммануэлю Макрону в голову ударила моча, а после у политика случилось недержание речи. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил, что французский лидер высказался за отправку Киеву дальнобойных ракет, так как Европе будет выгодно поражение России. Зампред Совета безопасности добавил, что недавно Макрон хотел поделиться ядерным арсеналом с Евросоюзом и высказывался об отправке войск европейских государств на Украину.

«Похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой. Не бережет себя обладатель ордена Почетного легиона. Или рацион пора сменить», — написал в блоге политик.

Устрицы и шампанское — вещь хорошая, но ведь [Макрон] не мальчик уже. Словесный энурез в его (Макрона) возрасте опасен

Дмитрий Медведев
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