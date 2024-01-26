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16:33, 26 января 2024Россия

Медведев назвал Вашингтон «полным импотентом» в вопросах внутренней политики

Медведев: Вашингтон показал себя «полным импотентом» во внутренней политике

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Вашингтон, поддерживающий Киев, показал себя «полным импотентом» в вопросах внутренней политики. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал информацию о том, что губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о намерении защитить штат от нелегальных мигрантов в обход одобрения со стороны федеральных властей и президента США Джо Байдена

«Официальный Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики», — сказал Медведев.

Ранее национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Местные власти объяснили эти действия стремлением предотвратить незаконное пересечение границы мигрантами. Минюст США обратился в Верховный суд страны.

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