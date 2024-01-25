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13:29, 25 января 2024Мир

Губернатор Техаса пообещал защитить штат от мигрантов вопреки Байдену

Губернатор Техаса Эбботт пообещал защитить штат от мигрантов в обход Джо Байдена

Фото: Eric Gay / AP

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о намерении защитить штат от нелегальных мигрантов в обход одобрения со стороны федеральных властей и президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

«Исполнительная власть Соединенных Штатов несет конституционную обязанность обеспечивать соблюдение федеральных законов, защищающих штаты, в том числе действующих сейчас иммиграционных законов. Президент Байден отказался обеспечивать соблюдение этих законов и даже нарушил их», — отметил губернатор.

Штат, подчеркнул он, имеет конституционное право на самооборону.

На этом фоне между администрацией президента Джо Байдена и Грегом Эбботтом начались юридические споры.

Ранее сообщалось о блокировании властями Техаса доступа федерального правительства к территории штата.

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      Лина Пивоварова
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