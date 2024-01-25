Губернатор Техаса пообещал защитить штат от мигрантов вопреки Байдену
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о намерении защитить штат от нелегальных мигрантов в обход одобрения со стороны федеральных властей и президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.
«Исполнительная власть Соединенных Штатов несет конституционную обязанность обеспечивать соблюдение федеральных законов, защищающих штаты, в том числе действующих сейчас иммиграционных законов. Президент Байден отказался обеспечивать соблюдение этих законов и даже нарушил их», — отметил губернатор.
Штат, подчеркнул он, имеет конституционное право на самооборону.
На этом фоне между администрацией президента Джо Байдена и Грегом Эбботтом начались юридические споры.
Ранее сообщалось о блокировании властями Техаса доступа федерального правительства к территории штата.