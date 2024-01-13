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08:27, 13 января 2024Мир

В США обеспокоились конфликтом на границе в Техасе

WP: эксперты в США обеспокоены противостоянием Техаса и Вашингтона на границе

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Опрошенные газетой The Washington Post (WP) эксперты выразили беспокойство из-за захвата участка федеральной границы властями Техаса. Конфликт с Вашингтоном возник на фоне миграционного кризиса.

Собеседники издания затруднились припомнить какой-либо недавний аналогичный случай, когда власти отдельного штата блокировали федеральному правительству доступ к территории под его юрисдикцией.

Как отметил профессор права в Университете Джорджа Мейсона Илья Сомин, бывали случаи, когда штаты отказывались помогать федеральным властям в исполнении иммиграционных законов. Он предупредил, что шаг губернатора Техаса «увеличивает риск вооруженного противостояния» между пограничниками и нацгвардейцами, «если кто-то сделает что-то глупое».

Политолог из Южного методистского университета Кэл Джиллсон видит в действиях губернатора Техаса воплощение его давних политических амбиций по восстановлению прав штатов и дальнейшему ограничению власти федерального правительства. По мнению эксперта по конституционному праву в Школе права Техасского университета Стива Владека, губернатор Техаса «затевает драку».

Житель Игл-Пасс Джесси Фуэнтес в разговоре с газетой также выразил обеспокоенность из-за того, что ситуация на границе станет «ужасной».

Ранее национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Местные власти объяснили эти действия стремлением предотвратить незаконное пересечение границы мигрантами. Минюст США обратился в Верховный суд страны.

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      Марина Совина
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