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03:50, 13 января 2024Мир

Нацгвардия Техаса захватила часть границы США и Мексики

CBS: нацгвардия штата Техас взяла под контроль участок границы США и Мексики

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Национальная гвардия Техаса «захватила» участок границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Об этом сообщил телеканал CBS.

По информации вещателя, техасские нацгвардейцы, развернутые губернатором-республиканцем Грегом Эбботом, взяли под контроль парк Шелби в городе Игл-Пасс, который федеральные пограничники использовали для содержания мигрантов перед их транспортировкой для дальнейшего оформления. Туда попадают нелегально пересекающие реку Рио-Гранде мигранты.

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Анонимный источник телеканала рассказал, что четверг, 11 января, власти Техаса запретили катерам пограничников патрулировать этот район. На следующий день минюст США обратился в Верховный суд страны. Представитель оборонного департамента Техаса Майкл Перри, курирующий нацгвардию штата, заявил, что действия местных властей направлены на предотвращение незаконного пересечения границы мигрантами.

«Захват парка Шелби — это крайняя и самая наглая попытка чиновников штата Техас оспорить полномочия федерального правительства в области иммиграции», — отмечает телеканал.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что победа его предшественника Дональда Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. Нынешний глава Белого дома считает, что Трамп в первую очередь представляет опасность для американской демократии. Сам Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США в случае своей победы на выборах.

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      Марина Совина
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