Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США

Трамп обещал устроить в США крупнейшую депортацию при победе на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп обещал устроить крупнейшую депортацию в истории страны в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства в этом году. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News.

Трамп подчеркнул, что при его победе в голосовании в США будет« крупнейшее усилие по депортации в истории страны». По его словам, сейчас в Соединенных Штатах находятся миллионы незаконных мигрантов, что является «не жизнеспособным».

«Вы видели, как в Нью-Йорке высаживают обычных студентов и сажают на их место мигрантов?... мы вернем каждого туда, откуда он прибыл», — заключил он.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что победа его предшественника Дональда Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. Нынешний глава Белого дома считает, что Трамп в первую очередь представляет опасность для американской демократии.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.