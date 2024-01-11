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06:45, 11 января 2024Мир

Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США

Трамп обещал устроить в США крупнейшую депортацию при победе на выборах
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Scott Morgan / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обещал устроить крупнейшую депортацию в истории страны в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства в этом году. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News.

Трамп подчеркнул, что при его победе в голосовании в США будет« крупнейшее усилие по депортации в истории страны». По его словам, сейчас в Соединенных Штатах находятся миллионы незаконных мигрантов, что является «не жизнеспособным».

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«Вы видели, как в Нью-Йорке высаживают обычных студентов и сажают на их место мигрантов?... мы вернем каждого туда, откуда он прибыл», — заключил он.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что победа его предшественника Дональда Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. Нынешний глава Белого дома считает, что Трамп в первую очередь представляет опасность для американской демократии.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.

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      Марина Совина
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